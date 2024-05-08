أئمة الأوقاف فى زيارة لمحافظة الدقهلية

نظمت مديرية أوقاف الدقهلية بحضور الدكتور صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية، زيارة لـ500 إمام وواعظة بالدقهلية لديوان عام محافظة الدقهلية، اليوم، حيث التقى أيمن مختار محافظ الدقهلية أئمة وواعظات الأوقاف، بحضور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، ومحمد حسين مدير الدعوة، وعدد قيادات الدعوة بالمديرية.

أئمة الأوقاف في زيارة لمحافظة الدقهلية

في كلمته رحب أيمن مختار محافظ الدقهلية بالحضور، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على الرقي بمستوى التوعية الدينية والثقافية، كما أكد أن وزارة الأوقاف المصرية لها دور كبير في نشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المستنير.

استعرض محافظ الدقهلية خلال اللقاء جهود الدولة المصرية في محافظة الدقهلية، ومشروعات حياة كريمة بالمحافظة، حيث أشاد أئمة وواعظات الأوقاف بهذه الجهود والإنجازات الكبيرة.

وختم اللقاء بعقد مقرأة الأئمة، ومجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم قام الأئمة بعمل زيارة للمناطق الأثرية بالمحافظة ومنها طريق المشاية الجديد.

انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة محافظة دمياط

فى سياق آخر، انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة مديرية أوقاف دمياط اليوم الأربعاء 8 مايو 2024م بمسجد الدعوة بدمياط الجديدة تحت عنوان: (عوامل البناء الثقافي ومواجهة الغزو الفكري)، بحضور الشيخ محمد محمد عبدالفتاح سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط، والدكتور حسن أبوزهو وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط، والشيخ علي إسماعيل صابر مدير الدعوة بدمياط، والدكتور محمود محسن أبوالسعود مدير المتابعة ومدير الدعوة الإلكترونية والمنسق الإعلامي بالمديرية، والشيخ أحمد المصري مدير إدارة أوقاف كفر البطيخ، وقد أكد الدكتور حسن أبوزهو ضرورة تفعيل دور الأئمة في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مع ضرورة مراعاة الزمان والمكان والأحوال عند الفتوى وألا يفتى للناس بالأحوط وإنما يفتى لهم بالجائز.