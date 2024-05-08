الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

أئمة الأوقاف فى زيارة لمحافظة الدقهلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مديرية أوقاف الدقهلية بحضور الدكتور صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية، زيارة لـ500 إمام وواعظة بالدقهلية لديوان عام محافظة الدقهلية، اليوم، حيث التقى أيمن مختار محافظ الدقهلية أئمة وواعظات الأوقاف، بحضور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، ومحمد حسين مدير الدعوة، وعدد قيادات الدعوة بالمديرية.

أئمة الأوقاف في زيارة لمحافظة الدقهلية

في كلمته رحب أيمن مختار محافظ الدقهلية بالحضور، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على الرقي بمستوى التوعية الدينية والثقافية، كما أكد أن وزارة الأوقاف المصرية لها دور كبير في نشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المستنير.

استعرض محافظ الدقهلية خلال اللقاء جهود الدولة المصرية في محافظة الدقهلية، ومشروعات حياة كريمة بالمحافظة، حيث أشاد أئمة وواعظات الأوقاف بهذه الجهود والإنجازات الكبيرة.

وختم اللقاء بعقد مقرأة الأئمة، ومجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم قام الأئمة بعمل زيارة للمناطق الأثرية بالمحافظة ومنها طريق المشاية الجديد.

انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة محافظة دمياط

فى سياق آخر، انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة مديرية أوقاف دمياط اليوم الأربعاء 8 مايو 2024م بمسجد الدعوة بدمياط الجديدة تحت عنوان: (عوامل البناء الثقافي ومواجهة الغزو الفكري)، بحضور الشيخ محمد محمد عبدالفتاح سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط، والدكتور حسن أبوزهو وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط، والشيخ علي إسماعيل صابر مدير الدعوة بدمياط، والدكتور محمود محسن أبوالسعود مدير المتابعة ومدير الدعوة الإلكترونية والمنسق الإعلامي بالمديرية، والشيخ أحمد المصري مدير إدارة أوقاف كفر البطيخ، وقد أكد الدكتور حسن أبوزهو ضرورة تفعيل دور الأئمة في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مع ضرورة مراعاة الزمان والمكان والأحوال عند الفتوى وألا يفتى للناس بالأحوط وإنما يفتى لهم بالجائز.

"الأوقاف" تشيد ببيان الخارجية حول العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية

دور كبير نشر الفكر الوسطي أئمة الأوقاف زيارة محافظة الدقهلية

الأكثر قراءة

عاجل| قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعي الوساطة إذا لم تغيير إسرائيل مواقفها

عاجل| مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية حثيثة للحفاظ على المسار التفاوضى حول هدنة غزة

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

أحمد السقا ينعى كريم عبدالعزيز فى وفاة والدته

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة