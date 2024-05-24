الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشتبه به فى إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا: أردت إيذاءه فقط

رئيس وزراء سلوفاكيا
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو

أظهرت وثيقة قضائية صدرت أمس الخميس، أن الرجل الذي أُلقي القبض عليه بتهمة إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو قال إن نيته كانت إيذاءه، لأنه يُعارض سياسات الحكومة، واعترف باستخدام مسدس كان يملكه منذ أكثر من 30 عامًا.

وتُوضح الوثيقة المؤلفة من 9 صفحات الأسباب التي دفعت المحكمة إلى إصدار أمر باحتجاز المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 71 عامًا، بناء على استجوابه من جانب السلطات التي تُحقق في القضية.

وهذه هي التصريحات الرسمية الأولى التي يتم نشرها نقلًا عن المشتبه به، وتأتي بعد مرور أكثر من أسبوع على حادث إطلاق النار الذي يُكافح فيتسو بعده للبقاء على قيد الحياة، ويحتاج إلى عملية جراحية في بطنه. ورغم تحسن صحته، فإنه لا يزال يرقد في المستشفى.

ونقلت وسائل إعلام عن المشتبه به، وهو حارس أمن سابق في مركز تسوق، القول إنه ما من أحد كان يعلم بخطته. وبحسب الوثيقة التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة، فإن المشتبه به اعتذر عما ارتكبه ومستعد للاعتذار لفيتسو.

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