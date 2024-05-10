الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

اليوم.. افتتاح 21 مسجدًا بالمحافظات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 21 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 18 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا.

وأوضحت "الأوقاف"، أن إجمالي ما تم افتتاحه منذ  1/7/ 2023 حتى تاريخه، بلغ 963 مسجدًا، من بينها 752 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و211 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

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وأوضحت "الأوقاف" أنه بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى الجمعة 10 / 5 / 2024، 11985 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و346 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد الحاج زكي الهواري - الكفر الجديد - ميت سلسيل

مديرية أوقاف دمياط
2. مسجد فاطمة الزهراء – الرسوة - الروضة

مديرية أوقاف أسيوط
3. مسجد آل خراشي – بني شقير - منفلوط
4. مسجد عمر بن الخطاب – بني رافع - منفلوط
5. مسجد الشيخ علي - الزورة - ديروط

مديرية أوقاف الفيوم
6. مسجد الرحمة - منشأة حلفا - إطسا 

مديرية أوقاف الغربية
7. مسجد الصالحين ( ناصف ) – سجين الكوم - قطور 
8. مسجد القشلان – عزبة القشلان – المحلة ثان 

مديرية أوقاف الجيزة
9. مسجد الرحمن – عزبة الإصلاح – برقاش – منشأة القناطر
10. مسجد خالد بن الوليد – عزبة السلام - الصف
11. مسجد صلاح الأمير – عزبة صلاح الأمير – قرية السعودية - العياط

مديرية أوقاف البحيرة
12. مسجد عزبة الخمسين – قرية شرنوب – مركز دمنهور
13. مسجد الرحمة – قرية زاوية حمور – مركز الدلنجات
14. مسجد الرحمة – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود 

مديرية أوقاف كفر الشيخ
15. مسجد نصار – عزبة نصار – الروضة – سيدي سالم
16. مسجد عزبة الكوم الكبير – قرية إسحاقة – مركز كفر الشيخ

مديرية أوقاف الشرقية
17. مسجد أبو خطاب العمري – العقدة – منيا القمح
18. مسجد علي بن أبي طالب – قرية السماعنة – فاقوس 2

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الأقصر
1. مسجد الشيخ عبد الدايم – الرزيقات قبلي - أرمنت

مديرية أوقاف الشرقية
2. مسجد الشهيد طيار - الحسينية – الزقازيق
3. المأذون – قصاصين الشرق - الحسينية

وزارة الأوقاف يوم الجمعة مساجد صيانة مساجد الإحلال والتجديد مديرية أوقاف

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