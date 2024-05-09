الأوقاف تعلن انطلاق عملية توزيع لحوم صكوك الإطعام.. تعرف على المحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق عملية توزيع 14 طن لحوم من صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات، في إطار الدور الاجتماعي للوزارة وإسهامها في خدمة المجتمع.

وشملت عملية التوظيع محافظات (القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والمنيا، وبورسعيد، والإسماعيلية).

كما سيتم توزيع 120 طنًّا من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الجيزة، والإسكندرية، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، وقنا، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، ودمياط، ومطروح، وبورسعيد، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء).

يأتي ذلك بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.