الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

"واجبنا تجاه المنافع والمرافق العامة".. موضوع خطبة الجمعة القادمة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت  وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 17 مايو 2024م، تحت عنوان: "واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة.

وأكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة عظيم، ومسئوليتنا نحوها كبيرة؛ ذلك أن حق الانتفاع بها ليس ملكًا لأحد بعينه، فهي إما ملك لمجموعة من الأفراد كالمنافع المشتركة في المبنى الواحد الذي يضم مجموعة من الوحدات السكنية وعددًا من الأسر، أو كالمسقى الزراعي الذي هو ملك عام ينتفع به عدد من الزراع، وإما هي ملك للمجتمع كله، كالحدائق العامة والمماشي العامة والطرق العامة والمرافق العامة ونحو ذلك، فيجب علينا أن نحافظ عليها جميعًا؛ لأنها لنا جميعًا.

واوضح جمعة: واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة لا يقف عند حدود المحافظة عليها فحسب، بل يمتد إلى العمل على تنميتها، والإسهام في تطويرها، كما أن علينا أن نتحلى في الأماكن العامة بكل القيم الإنسانية الراقية.

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المرافق العامة الأوقاف

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