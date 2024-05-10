وزير الأوقاف يناقش رسالة ماجستير حول "دور الوقف في القدس" بجامعة القاهرة
في إطار دور وزارة الأوقاف في تنوع المشارب الثقافية لأئمتها وواعظاتها يناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غدًا السبت 11/5/2024م رسالة الماجستير المقدمة من أحد أئمة الأوقاف هو الباحث محمد عز العرب محمد خالد بكلية الآثار جامعة القاهرة حول موضوع: "دور الوقف في التطور العمراني للبلدة القديمة في القدس الشريف خلال العصر المملوكي (648 - 922 هـ / 1250 - 1516م) دراسة آثارية حضارية "
وسيتم مناقشة رسالة الماجستير، التى ستكون بعنوان "دور الوقف في التطور العمراني للبلدة القديمة في القدس الشريف، بإشراف كلا من الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد - أستاذ العمارة والآثار الإسلامية وعميد كلية الآثار الأسبق ومساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون المدن الجامعية، (مُشرفًا)، والدكتور عبد العزيز صلاح سالم - أستاذ الفنون والآثار الإسلامية ورئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار والخبير الدولي في التراث. (مُشرفًا).