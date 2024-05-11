وزير الأوقاف: نحن أمام جيل جديد من الأئمة يتسم بسعة أفقه الثقافى

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إقدام عدد من الأئمة والواعظات على اقتحام المجال الثقافي العام باقتدار لهو أحد أهم مفاتيح التعامل مع قضايا الواقع ومستجداته بوعي كبير ورشيد، في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف.

جيل جديد من الأئمة

وأضاف وزير الأوقاف، في تصريحات اليوم السبت: إن حصول بعض الأئمة والواعظات على درجة الدكتوراه أو الماجستير في علم النفس أو علم الاجتماع أو أصول التربية أو الاقتصاد أو الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية، وأخيرًا الآثار الإسلامية، ليؤكد أننا أمام جيل جديد من الأئمة يتسم بسعة أفقه الثقافي ووعيه بقضايا عصره وقدرته على التعامل معه بحكمة ووعي رشيد وانفتاح عقلاني كبير.

ولفت إلى أنه من خلال بروتوكولات تعاون علمي مع أكثر من 20 جامعة مصرية لتوفير منح دراسية مجانية لعدد كبير من الأئمة والواعظات والإداريين العاملين بالأوقاف؛ فقد بلغ عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه 1031 إمامًا وواعظة، وعدد الحاصلين على درجة الماجستير 2420 إمامًا وواعظة، وبلغ عدد الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا 3451 إمامًا وواعظة، فضلا عن المئات ممن هم قيد الدراسات العليا أو تمهيدي الماجستير.