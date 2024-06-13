الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس هيئة الدواء: مصر أكبر الأسواق الإفريقية بمبيعات 7 مليارات دولار سنويا

الدكتور علي الغمراوي
الدكتور علي الغمراوي

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن صحة وتنمية المرأة المصرية محور مهم في استراتيجية بناء الإنسان التي يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحكومة توجه برامج مكثفة لدعم صحة المرأة.

وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مشاركته مساء اليوم، بحفل السفارة الأمريكية للسيد كيفن على الرئيس التنفيذي لشركة أورجانون العالمية بالتزامن مع زيارته لمصر حاليًا، إن الحكومة تدعم برامج صحة المرأة بشكل عام لا سيما الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للرئيس السيسي الذي يدعم تنمية الأسرة المصرية كونه تحولًا كبيرًا في الارتقاء بصحة المرأة المصرية.

وحث رئيس هيئة الدواء المصرية شركة أورجانون العالمية على توطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيرًا إلى أن الهيئة تدعم مناخ الاستثمار الجاذب للشركات وفق توجهات الحكومة، مؤكدًا استهداف وجود باقة متنوعة من وسائل تنظيم الأسرة التي تعزز صحة المرأة.

وأشار الدكتور علي الغمراوي في كلمته، إلى أن السوق المصري من أكبر الأسواق الإفريقية ويعد بوابة للقارة ككل بحجم مبيعات يصل إلى ما يقارب 7 مليارات دولار سنويًا، ممثلة في حوالي 4 مليارات وحدة مباعة وفقًا للإحصائيات في ديسمبر الماضي، مؤكدًا أن حجم التصنيع المحلي بلغ 91% والمستورد 9% فقط.

وأوضح رئيس هيئة الدواء، أن سوق الدواء المصري شهد نموًا كبيرًا خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث استعرض رئيس هيئة الدواء المصرية المبادارات المختلفة لصحة المرأة التي تمت بالشراكة بين القطاع العام والخاص، ومنها شركة أورجانون وشراكتها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان كمثال لنجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

يذكر أن الاحتفالية تستهدف إلقاء الضوء على المشروع القومي لدعم صحة المرأة لا سيما الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يمثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية محور مهم في استراتيجية بناء الإنسان.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وهيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور هشام بدر نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتورة  مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وممثل منظمة الصحة العالمية، وممثل عن منظمة اليونيسف.

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