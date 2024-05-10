الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الأوقاف تعقد برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» بمسجد المشير أحمد إسماعيل بمنشية ناصر

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

انطلقت فعاليات لقاء الجمعة للأطفال والتي تقيمها وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، بمسجد المشير أحمد إسماعيل بمنشية ناصر بالقاهرة.

حضر اللقاء كل من: الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومسئول ملف الطفل بالوزارة، وعبد الله المحمدي مدير الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ منتصف محمد عبد المهيمن مدير إدارة شئون الإدارات مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمد مرسي عناني مدير إدارة أوقاف منشية ناصر والدويقة، والواعظة منى أحمد عبد الحميد، رحمة محجوب فنانة العرائس، وسط حضور جماهيري حافل للأطفال وأولياء الأمور.

وأكدت الدكتورة هدى حميد، أن وزارة الأوقاف بكل قيادتها تعمل على ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والوطنية لدى المواطنين وتهتم اهتماما خاصا بالنشء.

وأضافت: “استمرارا لدور الأوقاف نعقد لقاء الجمعة في مختلف أنحاء الجمهورية من أجل تقديم محتوى هادف وبنَّاء لأبنائنا وسنواصل مسيرة الوعي التي تبنتها الوزارة من أجل إعداد جيل واعٍ  وقادر على مواجهة التحديات الفكرية”.

وتضمنت الفعالية حديث عبد الله المحمدي عن الحفاظ على الوطن، وتحدث عن أهمية موهبة قوة الملاحظة، وأنه لا بد من النظر للأحداث بعين الإنصاف، والبعد عن الانحياز لأي طرف إعلاء لقيمة العدل والحق.

وأوضح أهمية الالتزام بالقانون والدستور المصري وأهمية غرس حب النظام والالتزام به خاصة لدى النشء، مؤكدًا أن فعاليات الأوقاف تسهم في بناء جيل قوي وقادر على بناء الوطن ومواجهة التحديات.

ومن جهتها، قدمت فنانة مسرح العرائس رحمة محجوب عرضًا تربويًّا بالعرائس.

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الأوقاف تعقد برنامج لقاء الجمعة للاطفال مسجد المشير

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