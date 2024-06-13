تأشيرة مزورة.. القبض على 9 أشخاص بالسعودية نصبوا على الحجاج

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على (9) مقيمين من الجنسية الباكستانية ووافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية الهندية، لنصبهم واحتيالهم بالترويج لبطاقات نسك حاج مزورة.

كما ضبط بحوزتهم بطاقات تصاريح مزورة ومبالغ مالية وأجهزة حاسوب، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم من الجنسية المصرية للنصب واحتيال بالترويج لحملة حج وهمية وبيع أساور حج مزورة.

وذكرت شرطة العاصمة المقدسة أنه تم ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.