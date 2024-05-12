الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

افتتاح 12 مسجدًا منها 7 مساجد إحلالًا وتجديدًا.. الجمعة المقبل

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 12  مسجدًا يوم الجمعة، منها 7 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا.

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وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم افتتاحه وصل من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 973  مسجدًا منها 757  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 216 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة  17 / 5 / 2024م (11995) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(363) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
1. مسجد الدلاوات – الشامية – ساحل سليم
مديرية أوقاف البحيرة
2. مسجد الرحمة – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود 
3. مسجد الرحمة – عزبة حبيب – نديبة – مركز دمنهور
مديرية أوقاف المنيا
4. مسجد الحول – عزبة الحول – قرية صفانية – العدوة 
5. مسجد الرحمن – عزبة مهني – مركز المنيا
6. مسجد الرحمن – قرية بان العلم – العدوة 
مديرية أوقاف قنا
7. مسجد الدرب الجديد – بالدرب - نجع حمادي
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف دمياط
1. مسجد 77 – رأس البر
مديرية أوقاف البحيرة
2. مسجد العسجي – قرية الملقة – مركز كفر الدوار
مديرية أوقاف المنيا
3. مسجد آل عويضة – ماقوسة - المنيا
مديرية أوقاف القليوبية
4. المسجد الشرقي – شلقان – القناطر الخيرية
مديرية أوقاف بني سويف
5. مسجد الوحدة المحلية - ببا

وزارة الأوقاف الأوقاف مساجد الإحلال والتجديد

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