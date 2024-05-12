افتتاح 12 مسجدًا منها 7 مساجد إحلالًا وتجديدًا.. الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 12 مسجدًا يوم الجمعة، منها 7 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا.

وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم افتتاحه وصل من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 973 مسجدًا منها 757 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 216 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 17 / 5 / 2024م (11995) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(363) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. مسجد الدلاوات – الشامية – ساحل سليم

مديرية أوقاف البحيرة

2. مسجد الرحمة – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود

3. مسجد الرحمة – عزبة حبيب – نديبة – مركز دمنهور

مديرية أوقاف المنيا

4. مسجد الحول – عزبة الحول – قرية صفانية – العدوة

5. مسجد الرحمن – عزبة مهني – مركز المنيا

6. مسجد الرحمن – قرية بان العلم – العدوة

مديرية أوقاف قنا

7. مسجد الدرب الجديد – بالدرب - نجع حمادي

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف دمياط

1. مسجد 77 – رأس البر

مديرية أوقاف البحيرة

2. مسجد العسجي – قرية الملقة – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف المنيا

3. مسجد آل عويضة – ماقوسة - المنيا

مديرية أوقاف القليوبية

4. المسجد الشرقي – شلقان – القناطر الخيرية

مديرية أوقاف بني سويف

5. مسجد الوحدة المحلية - ببا