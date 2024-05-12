الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: سيسجل التاريخ أننا فى حقبة فريدة فى بناء شخصية الأئمة والواعظات

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالأئمة قادة فكر والواعظات رائدات فكر بمسجد النور بالعباسية، وذلك لمناقشة تكثيف الأنشطة الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل خلال العطلة الصيفية، وأهمية بناء وعي رشيد مستنير.

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وزير الأوقاف: نحن فى العصر الذهبى لعمارة المساجد

وفي كلمته،  أكد وزير الأوقاف  أن هذا اللقاء يُعقد في ذات اليوم الذي قرر فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاح مسجد السيدة زينب -رضي الله عنها- بعد هذا التطوير الذي لا يمكن وصفه بمجرد الكلمات بل لا بد من الوقوف على ما تم إنجازه رأي العين لتتضح الصورة كاملة، حيث صار المسجد صرحًا إسلاميًّا عظيمًا.

حقبة فريدة

 وأكد وزير الأوقاف، أننا في عصر ذهبي لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وسيسجل التاريخ أننا في حقبة فريدة في عمارة المساجد وإعداد وتأهيل الأئمة والواعظات، فإلى جانب التطوير في المبنى يأتي التطوير في المعنى سواء في جانب الثقافة الواسعة للأئمة والواعظات أم في جانب العمل المكثف، داعيًا الأئمة والواعظات إلى بذل أقصى الجهد في البرنامج الصيفي للطفل وفي الأنشطة الصيفية والمقارئ القرآنية المتعددة.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الواعظات قادة فكر مسجد النور بالعباسية البرنامج الصيفي

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