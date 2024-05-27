أول تعليق من جيش الاحتلال على استهداف مراكز النازحين فى رفح

علق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته طائرات سلاح الجو على مراكز النازحين في مدينة رفح مما أدي إلى استشهاد العشرات من المدنيين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين عبر سحابه على منصة إكس، إن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت مجمعا تابعا لحركة حماس في رفح، حيث كان يقيم عناصر رئيسيون في الحركة.

وأضاف جيش الاحتلال، أنه تم تنفيذ الهجوم ضد عناصر حماس الذين يعتبرون هدفًا للهجوم وفقًا للقانون الدولي، باستخدام أسلحة دقيقة، واستنادًا إلى معلومات استخباراتية أولية تشير إلى استخدام عناصر حماس في المنطقة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن المعروف أنه نتيجة الهجوم واندلاع حريق في المنطقة، أصيب عدد من الأشخاص غير المتورطين، لافتا إلى أن الحدث قيد المراجعة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء، مساء أمس الأحد، في مجـ.ـزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفها خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.