الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. صحة غزة: لا يوجد مستشفى برفح يستوعب ضحايا مجزرة تل السلطان

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع عزة، مساء الأحد، أن لا يوجد مستشفى في رفح (جنوب) يمكنه استيعاب ضحايا "المجزرة الإسرائيلية" بحق نازحين في غربي المدينة.

ووقعت المجزرة في منطقة تل السلطان، التي لم تحذر إسرائيل سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، وتأتي بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فورا.

وقالت وزارة الصحة، في بيان: "عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الغاشم مخيما للنازحين شمال غربي مدينة رفح، وجارٍ البحث عن مفقودين في المكان".

وأفاد الدفاع المدني في غزة، عبر بيان، أنه تم نقل 50 فلسطينيا "بين شهيد وجريح جراء قصف إسرائيلي لمخيم نازحين غربي رفح".

وأضافت الوزارة أن "طواقم الإسعافات تقف حائرة أمام نقل الشهداء والجرحى؛ نتيجة عدم وجود مستشفى في مدينة رفح يتسع لهذه الأعداد من الشهداء والجرحى".

وأكدت لجنة الطوارئ في محافظة رفح، عبر بيان، أن "القصف الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في مناطق ادعى الاحتلال أنها آمنة، ودعا السكان إلى التوجه إليها"؛ ما ينسف كل ادعاءاته عن وجود "مناطق آمنة".

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