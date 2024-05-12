الأحد 12 مايو 2024
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الدين لله

عبدالله النجار: الدعوة في مصر تشهد أزهى عصورها

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعرب الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عن شكره للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى حبى الدعوة الإسلامية في مصر والعالم بهذا الرجل الذي نهض بالدعوة الإسلامية نهوضًا غير مسبوق، ووضع الدعوة والدعاة في هذا العصر على بداية الطريق الصحيح، فلم تشهد الدعوة الإسلامية نهوضًا ولا رقيًا ولا تحضرًا ولا عمقًا ولا صناعة للعقول مثل هذا الوقت.

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وزير الأوقاف: سيسجل التاريخ أننا في حقبة فريدة في بناء شخصية الأئمة والواعظات

وأضاف أن الدعوة الآن في مصر تشهد أزهى عصورها، بفضل عقله المتوقد وذكائه الحاد، وضميره الحي وعلمه الوفير، وتوفيقًا لا حدود له، فهذه أزهى حقبة للدعوة والتي ارتقت فيها أجواء الدعوة كما ارتقى المستوى العلمي والسمتي للدعاة على نحو غير مسبوق، وكذلك المظهر الراقي الذي يليق بالداعية وبما يليق بمكانته، فيجب أن يكون الداعية أنموذجًا في مظهره وسلوكه كمتحدث عن النبي (صلى الله عليه وسلـم) ومبلغ عنه الرسالة بتذكير الناس بأمور دينهم.


وأكد  أنه من حظ الدعاة في هذا الجيل أنهم قد عاصروا هذا الفكر المتوقد وهذا العلم وهذا النشاط الدعوي الذي لم يسبق من قبل، ولعل أبرز المظاهر التي شهدها مجال الدعوة هذه الطفرة الطيبة في مجال الواعظات.

الدكتور عبد الله النجار مجمع البحوث الإسلامية وزير الأوقاف الدعوة الإسلامية

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