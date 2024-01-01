الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير فلسطيني سابق: إسرائيل تجهز نفسها لحرب طويلة في غزة بهذا السيناريو المقبل

سفيان أبو زايدة
سفيان أبو زايدة

قال سفيان أبو زايدة، الوزير الفلسطينى السابق، أن إسرائيل تعتبر هذه المرحلة من الحرب على غزة بأنها مرحلة "العمل العنيف"، والتي تتمثل في القصف العنيف والعشوائي.

وأضاف الوزير الفلسطينى السابق، خلال استضافته بقناة "الغد الإخبارية"، أن إسرائيل تجهز نفسها لحرب طويلة في غزة بهذا السيناريو المقبل.

وأشار أبو زايدة، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد أنه طلب دعم الشعب الإسرائيلي، في إشارة منه أن الحرب على قطاع غزة ستطول بشكل كبير وقد تستمر لشهور عديدة.

ونوه أبو زايدة، أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع التوغل في غزة بريًا وتنفيذ مخطط التهجير، بفضل صمود الشعب الفلسطيني الذي ساهم في إخماد العديد من المخططات الإسرائيلية.

سفيان أبو زايدة إسرائيل غزة الوزير الفلسطينيى السابق بنيامين نتنياهو الغد الأخبارية

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