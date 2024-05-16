الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مباريات الدورى المصرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024

كرة القدم
كرة القدم

مباريات الدوري المصري اليوم من أكثر الموضوعات البحثية التي تستقطب الكثير من الجماهير العاشقة لبطولات الساحرة المستديرة المقامة سواء في الدوري المصري أو الأوروبي أو العالمي.

 

ننشر في التقرير التالي مواعيدمباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024 ومنها مباريات الدوري المصري التي يمكن مشاهدتها من خلال قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

 

مواعيد مباريات الدوري المصري


مباراة البنك الأهلي والمصري في تمام الساعة  19:00
مباراة إنبـي ومودرن فيوتشر في تمام الساعة  19:00

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة ريال سوسيداد وفالنسيا في تمام الساعة 23:00
ألميريا وبرشلونة في تمام الساعة 22:30
مباراة لاس بالماس وريال بيتيس في تمام الساعة 20:30

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الوحدة والرائد في تمام الساعة 21:00
مباراة الخليج والاتحاد في تمام الساعة 21:00
مباراة الطائي والفتح في تمام الساعة 18:00

 

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي

مباراة ليدز يونايتد ونورويتش سيتي في تمام الساعة 22:00

 

مواعيد مباريات دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين

مباراة العين واتحاد كلباء في تمام الساعة 17:10

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري السويسري

مباراة يانج بويز وسانت جالن في تمام الساعة 21:30
مباراة لوجانو وفينترتور في تمام الساعة 21:30

 

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي

مباراة بورتلاند تمبرز  وسان خوسيه إيرث كوايكس في تمام الساعة 05:30
مباراة كولورادو رابيدز  وفانكوفر وايتكابس في تمام الساعة 04:30
مباراة ريال سولت لاك سيتي  وسياتل ساوندرز في تمام الساعة  04:30
مباراة سان لويس سيتي ولوس أنجلوس في تمام الساعة 03:30
مباراة ناشفيل وتورونتو في تمام الساعة 03:30
مباراة شيكاغو فاير وشارلوت في تمام الساعة 03:30
مباراة مينيسوتا يونايتد ولوس أنجلوس جالاكسي في تمام الساعة 03:30
مباراة أوستن وهيوستن دينامو في تمام الساعة 03:30
مباراة فيلادلفيا يونيون ونيو يورك سيتي في تمام الساعة 02:30
مباراة مونتريال وكولومبوس كرو في تمام الساعة 02:30
مباراة دي سي يونايتد ونيو يورك ريد بولز في تمام الساعة 02:30
مباراة سينسناتي  وأتلانتا يونايتد في تمام الساعة  02:30
مباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في تمام الساعة 02:30

 

مواعيد مباريات كوبا ليبرتادوريس

مباراة فلامنجو وبوليفار في تمام الساعة 03:30
بالميراس وإنديبيندنتي دي فالي في تمام الساعة   03:30
مباراة أليانزا ليما وكولو كولو  في تمام الساعة  03:00
مباراة ديبورتيفو تاتشيرا وناسيونال في تمام الساعة 01:00
مباراة سترونجيست وهيواشيباتو في تمام الساعة 01:00

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مواعيد مباريات الدورة الرباعية المؤهلة لـ"دوري نايل"

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-5-2024 ومواجهات الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

مباريات مباريات الدوري المصري مواعيد مباريات مباراة البنك الأهلي والمصري مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم

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