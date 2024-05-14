مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2024 والقنوات الناقلة لهما، هو كل ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية خلال الموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تعد مواجهتي الدوري المصري (دوري نايل نسخة 2023/2024) بين الاتحاد السكندري وسموحة في ديربي الإسكندرية وطلائع الجيش والإسماعيلي، بجانب مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي، بالدوري الإنجليزي "البريميرليج" من أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو الجاري.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي (البريميرليج)

مباراة توتنهام هوتسبير ضد ومانشستر سيتي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدورى المصري (دوري نايل)

الاتحاد السكندري & سموحة.. الرابعة عصرا (ستاد الإسكندرية).

ديربي الإسكندرية، افتتاحية الجولة الثالثة والعشرين بدوري نايل.

طلائع الجيش & الإسماعيلي.. السابعة مساء (ستاد جهاز الرياضة العسكري).

الجولة الثالثة والعشرين بدوري نايل.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا ثقيلا على نظيره الترجي التونسي، في تمام العاشرة مساء السبت المقبل 18 مايو الجاري، على ستاد رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

بينما تقام مواجهة الإياب بين المارد الأحمر وفريق باب سواقة، يوم 25 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، الأحد المقبل 19 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في موقعة الإياب الفاصلة بنهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، (نسخة 2023/2024).

وكانت مواجهة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي، بالمغرب انتهت بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف للفارس الأبيض.

ويكفي الزمالك، هدف وحيد فقط، في موقعة الإياب، حتى يتمكن رسميا من حصد النجمة الثانية من البطولة تاريخيا.

موعد مباراة المنتخب الوطني الأول وبوركينا فاسو

يواجه المنتخب الوطني الأول نظيره بوركينا فاسو، يوم 6 يونيو المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، المقرر إقامته في (الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا).