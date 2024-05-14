دورى نايل.. الاتحاد السكندرى يواجه سموحة فى ديربى الإسكندرية

يشهد ستاد الإسكندرية في الرابعة عصر اليوم مباراة الديربي بين الاتحاد السكندرى وسموحة في افتتاح مواجهات الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة دورى نايل.

ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشرى المركز الرابع برصيد 35 نقطة من تسعة انتصارات و8 تعادلات وخمس هزائم وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 28 هدفا.

وجمع الاتحاد السكندري ست نقاط من آخر أربع مباريات بالفوز على بلدية المحلة والمقاولون والهزيمة أمام الجونة والأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 38 والصعود للمركز الثاني مؤقتا .

استمرار غياب مابولولو عن الاتحاد السكندري

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وعمر صلاح وهشام صلاح وشريف رضا ومحمود شبانة وسيف تقا وإسلام أبو سليمة وكريم الديب والحبيب حسن وعمرو صالح وناصر ناصر وهاني الطامي ومورو ساليفو ورجب عمران ومحمود سطوحي وعبدالغني محمد وعمر طارق الوحش وأحمد عادل ميسي وبنجامين بواتينج وبيكالي أوبامي.

وشهدت القائمة عودة بنجامين بواتينج بعد انتهاء إيقافه بينما يغيب كريستو فاو مابولولو وأحمد عيد بسبب الإيقاف وخالد الغندور للإصابة.

في المقابل يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الثامن برصيد 31 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع الحادي عشر وحقق سموحة 9 انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر ست مباريات وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا.

وبعد ثلاثة انتصارات متتالية على بلدية المحلة والمقاولون والزمالك خسر سموحة في الجولة الماضية أمام زد إف سي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 34 والصعود للمركز الخامس.

قائمة سموحة لمباراة الاتحاد السكندري

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : الهاني سليمان ومحمد أشرف وعبد الرحمن عامر ومحمد مغربي ومحمد مصطفى ميدو وجاستين آرثر وطارق علاء وعمرو قلاوة ودوكو دودو وحمدي علاء وأبو بكر اليادي والحبيب أحمد حسن ومحمد متولي كناريا ومحمد عصام ومحمد سعيد مكرونة ولحسن دحدوح ومصطفى البدري وحسام حسن وجونيور أجايي وفادي فريد.

يدير المباراة محمد الغازي ويساعده يوسف البساطي وشهاب راشد ومعهم وليد عبد الرازق جكما رابعا ومحمود الدسوقي حكم فيديو ومصطفى عثمان مساعد حكم فيديو.