بالقوة الضاربة.. قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة الدراويش لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بدوري نايل

يحل الإسماعيلي ضيفا على نظيره طلائع الجيش، في تمام السابعة مساء غدا الثلاثاء، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل

أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد فوزي، ومحمد عمار وحاتم سكر، وحمدي النقاز وعبدالكريم، ومحمد دسوقي وعماد حمدي، وهشام محمد عمر الساعي، وبشار أشرف ومحمد مخلوف، ومحمد حسن ومحمد عبدالسميع، وعبدالرحمن مجدي ومروان حمدي، ونادر فرج، وعبدالرحمن الدح وباسم مرسي، وإيريك تراوري.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بدوري نايل

تنقل مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، على ستاد جهاز الرياصة العسكري، في الجولة الثالثة والعشرين بمسابقة دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، سواء عبر أون تايم سبورت 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش

الإسماعيلي يسقط في الدور الأول

سقط فريق الإسماعيلي، في فخ الهزيمة بثلاثية مقابل هدفين، أمام طلائع الجيش، في مواجهة الدور الأول بين الفريقين.