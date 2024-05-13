الإثنين 13 مايو 2024
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رياضة

ترتيب هدافى دورى نايل قبل انطلاق مواجهات الأسبوع الثالث والعشرين

حسام أشرف هداف دوري
حسام أشرف هداف دوري نايل

تحت شعار يبقى الوضع على ماهو عليه في سباق الهدافين تنطلق غدا مواجهات الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة دوري نايل في غياب الأنجولي كريستو فاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافى دورى نايل بفارق هدف عن حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة الذي يحتاج فريقه لعودته للتهديف بعد صيام أربع مباريات خاصة أن بلدية المحلة سيخوض مباراة مصيرية أمام فاركو.

 ترتيب هدافى دورى نايل قبل الأسبوع 23 

1. حسام أشرف "بلدية المحلة" برصيد 11 هدفا منها أربعة أهداف من ركلات جزاء.

2. الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد عشرة أهداف منها أربعة أهداف من ركلات جزاء.

3. المغربي أحمد بلحاج "الجونة وسيراميكا كليوباترا" ومصطفى زيكو "زد إف سي" ولكل منهما 8 أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

4. أحمد مصطفى زيزو "الزمالك" ومحمد سالم "المقاولون" والجزائري أحمد قندوسي والنيجيري صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" وكريم بامبو "البنك الأهلي" ولكل منهم سبعة أهداف .

5. ميدو جابر "المصري" والغاني بنجامين بواتينج "الاتحاد السكندري" وحسام حسن "سموحة" والكونغولي فيستون ماييلي "بيراميدز" وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" والتوجولي ياو أنور"الإسماعيلي والبنك الأهلي " ولكل منهم ستة أهداف .

6. الجنوب إفريقي بيرسي تاو" الأهلي " وعبد الرحمن مجدي" الإسماعيلي" والتونسي فخر الدين بن يوسف والتونسي معتز زدام "المصري" وإبراهيم عادل " بيراميدز " وأحمد أمين أوفا "انبي" وفادي فريد "سموحة " وأحمد عاطف "مودرن فيوتشر" وعبد الرحمن البانوبي  "زد إف سي" ولكل منهم خمسة أهداف.

7. المغربي رضا سليم والفلسطيني وسام أبوعلي ومحمود كهربا والفرنسي أنتوني موديست " الأهلي" والتونسي سيف الجزيري "الزمالك" وعمر كمال عبد الواحد " مودرن فيوتشر والأهلي" والجزائري غيلاس جناوي ومحمد الشامي "المصري" ومصطفى فتحي "بيراميدز" والأوغندي جوزيف أوشايا " المقاولون " وأسامة فيصل والبوركيني سعيدو سيمبوري "البنك الأهلي "ووليد علي فرج "فاركو" وحسام إيفونا "الجونة" وشادي حسين " زد إف سي" ولكل منهم 4 أهداف .

8. عمر الساعي "الإسماعيلي" وعبد الغني محمد "الاتحاد السكندري" ورمضان صبحي "بيراميز" وعمرو قلاوة والنيجيري جونيور أجايي" سموحة " ومحمد ناصر مودي ويوسف لبيب "انبي" والكاميروني جوزيف جوناثان "مودرن فيوتشر" ولكل منهم ثلاثة أهداف .

9. محمود قاعود "البنك الأهلي" وعبد الرحمن أسامة والنيجيري جودوين شيكا ويسري وحيد "طلائع الجيش" والسوداني سيف تيري وشكري نجيب " فاركو" وأيمن سعد موكا "الجونة" ورأفت خليل "زد إف سي" وعبد الرحمن سمانة "بلدية المحلة" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

10. كريم فؤاد وحسين الشحات وإمام عاشور"الأهلي" ويوسف أوباما وشيكابالا والسنغالي إبراهيم نداى "الزمالك" وعماد حمدي وأحمد الشيخ ومحمد دسوقي "الإسماعيلي" وإسلام ابوسليمة  "الاتحاد السكندري" وعبد الله السعيد والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز" ومروان محسن ومحمود رزق ومحمد فاروق "مودرن فيوتشر" وزياد كمال وأحمد نادر حواش وأحمد خليل كالوشا وعلي فوزي "إنبي" ولكل منهم هدفين.

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