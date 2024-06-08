إعلام إسرائيلى: جنرالات شككوا بشرعية إدارة هيئة الأركان لحرب غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» فى خبر عاجل لها، أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن جنرالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي حملوا هيئة الأركان مسئولية فشل 7 أكتوبر، وشككوا في شرعية إدارتها للحرب بقطاع غزة.

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي، نتخذ القرارات بما يتوافق مع المستوى السياسي ومستعدون لأي تحرك على الشمال وأداء مهام إضافية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي، وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.