السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الاتحاد السكندري يعود للانتصارات في دوري نايل ويهزم المقاولون بهدف سيف تقا

مباراة المقاولون
مباراة المقاولون والاتحاد السكندري

استعاد الاتحاد السكندري نغمة الانتصارات وهزم المقاولون بهدف سجله المدافع التونسي سيف تقا في الدقيقة 60  في المباراة التي أقيمت بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 35 نقطة ويتقدم للمركز الرابع ويتوقف رصيد المقاولون عند 15 نقطة في المركز السابع عشر. 

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ولم يشهد سوى فرصة واحدة للاتحاد السكندري في الدقيقة السادسة عندما انطلق بيكالي أوبامي من منتصف الملعب ومررالكرة لأحمد عادل ميسي الذي راوغ أحمد عبد العزيز مودي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أنقذها محمود أبوالسعود حارس المقاولون.

في بداية الشوط الثاني أجرى معتمد جمال المدير الفني للمقاولون التغيير الأول بنزول محمود الشبراوي بدلا من محمد عنتر وفي الدقيقة 57 دفع طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري بأحمد عيد بدلا من عبد الغني محمد.

تحسن الأداء نسبيا وظلت السيطرة والمحاولات الهجومية للاتحاد السكندري وفي الدقيقة 60 مرر كريم الديب كرة عر ضية أنقض عليها سيف تقا وسددها برأسه داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للاتحاد السكندري.

بعد الهدف دفع معتمد جمال بعمر سافيولا وفراس عايفية بدلا من محمد مجلي وعماد ميهوب.. وهاجم المقاولون بحثا عن هدف التعادل وفي الدقيقة 75 مرر جوزيف أوشايا كرة عرضية سددها محمد سالم برأسه بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 79 دفع طارق العشري بخالد الغندور بدلا من عمر طارق الوحش ومرر عمر سافيولا كرة عرضية سددها محمد سالم برأسه فوق العارضة.

في الدقيقة 84 دفع طارق العشري بمصطفى إبراهيم بدلا من احمد عادل ميسي لتأمين الجانب الدفاعي وفي الدقيقة 88 دفع معتمد جمال بأمادو نياس بدلا من أمير عابد ثم أشرك أسامة النجار بدلا من عمار حمدي وحصل أحمد عيد لاعب الاتحاد السكندري على انذار لتعمد لعب الكرة باليد.

احتسب الحكم عبد العزيز السيد ست دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الثالثة منها تلقى محمد سالم كرة عرضية وهيأها لأمادو نياس الذي أطاح بها فوق العارضة لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد السكندري بهدف.

دوري نايل الاتحاد السكندرى المقاولون معتمد جمال طارق العشري

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