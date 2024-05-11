التشكيل الرسمى لمباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندرى فى دورى نايل

أعلن معتمد جمال المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندرى التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة دورى نايل وجاء التشكيل على النحو التالي..

تشكيل المقاولون العرب ضد الاتحاد السكندري

حراسة المرمى.. محمود أبوالسعود

خط الدفاع.. أمير عابد – أحمد علاء – أحمد عبدالعزيز مودي – جوزيف أوشايا

خط الوسط.. عمار حمدي – أحمد الشيمي – محمد مجلي – محمد عنتر

خط الهجوم.. عماد ميهوب – محمد سالم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عامر عامر وأسامة النجار ومحمد هاني وياسين ياسر وعبدالرحمن أكمل وفراس عايفية وعمر سافيولا ومحمود الشبراوي وأمادو نياص.

كما أعلن طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

تشكيل الاتحاد السكندرى ضد المقاولون العرب

حراسة المرمى.. المهدي سليمان

خط الدفاع.. هشام صلاح – سيف تقا – محمود شبانة – كريم الديب

خط الوسط.. عبدالغني محمد – ناصر ناصر – عمر طارق الوحش – الحبيب حسن

خط الهجوم.. أحمد عادل ميسي – بيكالي أوبامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عمر صلاح ومصطفى إبراهيم وعمرو صالح ومورو ساليفو وشريف رضا وأحمد عيد وإسلام أبوسليمة ورجب عمران.

ويحتل المقاولون المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع التاسع عشر، وحقق المقاولون ثلاثة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر 11 مباراة وسجل 18 هدفًا واهتزت شباكه 31 مرة.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 32 نقطة من 8 انتصارات و8 تعادلات وخمس هزائم وسجل 27 هدفًا ودخل مرماه 28 هدفًا.

وجمع الاتحاد السكندري خمس نقاط فقط من آخر خمس مباريات بالفوز على بلدية المحلة والتعادل مع سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والهزيمة أمام الجونة والأهلي، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 35 والصعود للمركز الرابع.