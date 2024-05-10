الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري نايل| البنك الأهلي يوقف مسلسل الهزائم بتعادل إيجابي مع مودرن فيوتشر

البنك الأهلي
البنك الأهلي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي، التي أقيمت اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

أفتتح التسجيل أولا، كريم بامبو للبنك الأهلي، في الدقيقة الـ3، بعدما أرسل محمد بسيوني تمريرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها الجناح بتسديدة مباشرة مرت أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

وتعادل مودرن فيوتشر سريعا بعدما أرسل أحمد عاطف تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء جهة اليمني، قابلها جوزيف نجويم بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني لتمر الكرة من بين قدمي الحارس حسن شاهين لداخل الشباك، وذلك في الدقيقة السابعة.

وشهدت أحداث المباراة، إشهار حكم الساحة صبحي العمراوي، الكارت الأحمر في وجه سعيد سنمبوري، لاعب البنك الأهلي، بعد حصوله على إنذارين، وذلك في الدقيقة الـ90+1، من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع مودرن فيوتشر رصيده لـ27 في المركز الحادي عشر، مع إمتلاكه مباراتين مؤجلتين أمام الجونة والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والسابع عشر.

أما البنك الأهلي، فيرفع رصيده لـ19 نقطة، في المركز الرابع عشر، بالتساوي مع بلدية المحلة بنفس الرصيد من النقاط.

واستطاع البنك الأهلي، إيقاف  سلسلة الهزائمة المتواصلة التي ضربت الفريق مؤخرا في الجولات الماضية، عقب فوزه على الأهلي في الجولة الخامسة عشر بنتيجة 4/3، في ريمونتادا مثيرة.

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