الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي بدوري نايل

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، بدوري نايل 2023/2024.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل

يواجه مودرن فيوتشر نظيره البنك الأهلي، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي بدوري نايل

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، ايموراني حساني، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، أحمد كباكا، محمد صادق، محمد محمود، محمد ربيعة، ايبا، خالد رضا، علي ياسر، باسم علي.

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل

تنقل مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي، في الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل، المقرر انطلاقها السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، عبر قناة أون تايم سبورت 1.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل

يقود مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي، في الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل، طاقم تحكيمي بقيادة حكم الساحة صبحي العمراوي ويعاونه أحمد حسام طه حكم مساعد أول، ومحمود حسين حكم مساعد ثان، ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا، وأحمد الغندور حكم فيديو ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل

موقف مودرن فيوتشر بدوري نايل

يحتل فريق مودرن فيوتشر، المركز المركز الحادي عشر بجدول دوري نايل برصيد 26 نقطة، بواقع 6 انتصارات و8 تعادلات و5 هزائم.

ويمتلك مودرن فيوتشر، مباراتين مؤجلتين مع الجونة والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والسابع عشر.

مودرن فيوتشر يتفوق في الدور الأول

استطاع مودرن فيوتشر التفوق على نظيره البنك الأهلي، في مواجهة الدور الأول بين الفريقين بهدفين مقابل هدف.

 وكان مودرن فيوتشر، تلقى الهزيمة أمام بيراميدز، في الجولة الماضية على ستاد الدفاع الجوي، بهدفين مقابل هدف.

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