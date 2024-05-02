تشكيل مودرن فيوتشر أمام طلائع الجيش في دوري نايل

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لمودرن فيوتشر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة طلائع الجيش، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش بدوري نايل

ويواجه مودرن فيوتشر نظيره طلائع الجيش، في السابعة من مساء اليوم على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل مودرن فيوتشر أمام طلائع الجيش بدوري نايل

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، ايموراني حساني، محمد محمود، علي زعزع، هشام عادل.

خط الهجوم: محمد فاروق.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، كجالي درامي، علي ياسر، محمد صادق، محمود شعبانk محمد ربيعة، ايبا، عمرو السيسي، خالد رضا.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، مباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش، والمقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، على الهواء مباشرة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

موقف مودرن فيوتشر بجدول دوري نايل

يحتل مودرن فيوتشر المركز العاشر، بجدول دوري نايل برصيد 25 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الجونة والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والسابع عشر.

وحقق مودرن فيوتشر ستة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر أربع مباريات.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش بدوري نايل

يقود مباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش، في الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، طاقم تحكيمي يقوده مصطفى عثمان ويساعده محمد عزازي وأحمد عادل عبد الفتاح، ومعهم وليد عبدالرازق حكما رابعًا، ومحمد الحنفي حكم فيديو ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.