دورى نايل.. بيراميدز يبحث عن الفوز الخامس على التوالى أمام مودرن فيوتشر

يستضيف بيراميدز فريق مودرن فيوتشر في السابعة مساء اليوم الإثنين، باستاد الدفاع الجوي في مواجهة قوية في ختام الأسبوع الحادي والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف، قمة جدول دوري نايل برصيد 38 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة مع سموحة والأهلي والزمالك من الأسابيع الحادي عشر والخامس عشر والثامن عشر وحقق بيراميدز 11 انتصارا وتعادل خمس مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 26 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا.

وحقق بيراميدز الفوز في أخر أربع مباريات على الجونة والمقاولون والبنك الأهلي وانبي ويسعى لتحقيق الفوز الخامس على التوالي والاحتفاظ بالقمة.

قائمة بيراميدز لمباراة مودرن فيوتشر

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز اختار23 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر وأحمد فتحي وأحمد توفيق ومحمود مرعي وأسامة جلال وأحمد سامي ومحمد حمدي وكريم حافظ وإبراهيم بلاتي توريه ووليد الكرتي ومحمود دونجا ومهند لاشين ومحمود صابر ومحمد رضا بوبو ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وعمر رمضان وفيستون ماييلي ودودو الجباس ومروان حمدي وفخري لاكاي.

وشهدت القائمة غياب محمد الشيبي بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة انذارات ورمضان صبحي الوقوف مباراتين وأحمد ميهوب وعلي جبر وإسلام عيسى ومحمود زلاكة بسبب الإصابة.

في المقابل يحتل مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الجونة والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والسابع عشر وحقق مودرن فيوتشر ستة انتصارات وتعادل 8 مرات خسر أربع مباريات وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا.

مودرن فيوتشر لم يخسر في أخر 9 مباريات



ولم يخسر مودرن فيوتشر في أخر تسع مباريات بدوري نايل وجمع تسع نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على المصري وفاركو والتعادل مع الإسماعيلي والداخلية وطلائع الجيش ويسعى للفوز والوصول للنقطة 29 والصعود للمركز السابع.

وعقد تامر مصطفى جلسة خاصة مع لاعبي الفريق طالبهم خلالها بتحقيق الفوز للاقتراب من المربع الذهبي وشرح لهم أسلوب لعب بيراميدز ونقاط القوة والضعف في صفوفه.

يدير المباراة نادر قمر الدولة ويساعده خالد السيد وأحمد لطفى ومعهم السيد منير حكما رابعا وهشام القاضي حكم فيديو ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو.