الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر في دورى نايل

بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة فيوتشر في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الإثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢١ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي  - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - عمر رمضان - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر    

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي

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