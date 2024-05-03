النصر يبدأ الاستعداد لموقعة بيراميدز بكأس مصر الثلاثاء

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة عبد الحميد علي “ميدو”، تدريباته الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز في دور الـ32 ببطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024).

وكان ميدو، قد منح اللاعبين راحة لمدة 11 يوما، عقب مباراة منتخب السويس في نهاية دوري القسم الثاني (ب) الموسم المنقضي 2023/2024.

ويعكف عبدالحميد على والجهاز الفني المعاون حازم ممدوح كريم الضو، على دراسة فريق بيراميدز بشكل جيد لوضع طريقة وأسلوب اللعب وتلقينها للاعبين والتدريب عليها.

وأكد ميدو أن مواجهة بيراميدز، صعبة كونه أحد الفرق الكبيرة ومتصدر قمة الدوري الممتاز، لذلك هو من أفضل الفرق فنيا خلال الوقت الحالي في مصر، ونسعى لتقديم أداء قوي يليق باسم وتاريخ نادي النصر وفرصة جيدة للظهور لمجموعة اللاعبين بالنادي وبعض اللاعبين الشباب، الذين تم تصعيدهم للفريق الأول الفترة الأخيرة بصورة مشرف من أجل إثبات ذاتهم.

وأضاف ميدو، أن لديه ثقة في مجموعة اللاعبين وأن مستواهم الحقيقي يظهر في المباريات الصعبة والكبيرة، مشددا على أن النصر يستعد بقوة للمباراة ويتبقي التوفيق من عند الله.

وأردف ميدو، أن التركيز خلال التدريبات على رفع اللياقة البدنية وتدريبات تخصيصه للاعبين كأفراد ومجموعة وتلقيهم طريقة وأسلوب اللعب أمام بيراميدز، مع إقامة مباراتين مع فريقين من الدوري الممتاز استعدادا لهذا اللقاء الصعب.

وكانت قرعة دور الـ32، من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الجاري (2023/2024)، قد أجريت أمس الخميس، في مقر الجبلاية بالجزيرة.

نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)..

- الأهلي ضد الألومنيوم.

- فاركو ضد الواسطى.

- البنك الأهلي ضد بتروجت.

- المصري البورسعيدي ضد جمهورية شبين.

- بيراميدز ضد النصر القاهري.

- الاتحاد السكندري ضد أبوقير للأسمدة.

- المقاولون العرب ضد الترسانة.

- بلدية المحلة ضد الجونة.

- الزمالك ضد بروكسي.

- طلائع الجيش ضد بورفؤاد.

- الإسماعيلي ضد نادي القناة.

- سموحة ضد لافيينا.

- فيوتشر ضد بترول أسيوط.

- إنبي ضد النجوم.

- سيراميكا كليوباترا ضد مكادي.

- زد ضد الداخلية.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الأخيرة من بطولة الكأس، وذلك على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بثنائية نظيفة.