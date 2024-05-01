اتحاد الكرة يجرى قرعة بطولة كأس مصر بالنظام الموجه من أجل عيون القطبين

تجرىمراسم قرعة بطولة كأس مصر 2024 فى الثانية ظهر غدا الخميس، بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى البطولة.

ويتم اللجوء إلى نظام القرعة الموجهة من خلال تواجد الأهلي والزمالك في مسارين مختلفين في قرعة كأس مصر بحيث يتواجد الزمالك فى طريق والأهلى فى طريق أخر من خلال تمميز الكرات الموضوع فى كل إناء، بحيث لا يلتقى الفريقين إلى فى النهائى .

كما تتضمن القرعة مواجهات بين الـ 14 ناديا المتأهلين لدور الـ 32 من دوري القسم الثاني مع 14 فريقا من الدوري الممتاز، بداية من المركز الأول وحتى 14 فى جدول الترتيب الموسم الماضى .

فيما تضم قرعة مكونة من 4 فرق من الدوري الممتاز لتحديد مواجهتين بالدور ذاته وهم الداخلية صاحب المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي بالاضافة إلي الثلاثي الصاعد للدوري 2023-2024 وهم بلدية المحلة وزد والجونة.

تجري قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر فى نسخته الجديدة 2024 ،غدا الخميس، بمقر اتحاد الكرة، بحضور عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو الجبلاية .

ويشارك فى القرعة 32 فريق من بينهم الـ18 فريقا من الدورى الممتاز والـ14 فريقا المتأهلين من الأدوار التمهيدية للبطولة.

وتأهل 14 فريق من القسم الثانى إلى دور الـ 32 بعد المشاركة فى الأدوار التمهيدية وهم

جمهورية شبين

بتروجيت

بروكسي

أبوقير للأسمدة

لافيينا

مكادي

القناه

النجوم

بترول أسيوط

الترسانة

بورفؤاد

النصر

الألومنيوم

الواسطي

وهناك 18 نادى فى الدورى الممتاز يشاركون فى البطولة بداية من دور الـ 32 وهم

الأهلى

الزمالك

بيراميدز

فيوتشر

المقاولون العرب

الاتحاد السكندرى

المصرى

سموحة

سيراميكا

فاركو

طلائع الجيش

الداخلية

انبى

البنك الأهلى

الإسماعيلى

زد

الجونة

بلدية المحلة

القسم الثانى