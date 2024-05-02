الأهلى يواجه الألومنيوم والزمالك ضد بروكسى فى دور الـ32 من كأس مصر

أسفرت نتائج قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2023/ 2024، عن مواجهات قوية، أبرزها الأهلي ضد الألومنيوم، بينما سيواجه الزمالك نظيره بروكسي.

وأقيمت مراسم قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2023/ 2024، اليوم الخميس، في مقر اتحاد الكرة.

ويشارك 32 فريقًا في بطولة كأس مصر، بواقع 18 فريقًا من الدوري الممتاز، بجانب 14 فريقًا من المرحلة التمهيدية.

نتائج قرعة دور الـ32 من كأس مصر

وجاءت نتائج قرعة دور الـ32 من كأس مصر لموسم 2023/ 2024، على النحو التالي:

- الأهلي ضد الألومنيوم

- فاركو ضد الواسطى

- البنك الأهلي ضد بتروجت

- المصري البورسعيدي ضد جمهورية شبين

- بيراميدز ضد النصر القاهري

- الاتحاد السكندري ضد أبوقير للأسمدة

- المقاولون العرب ضد الترسانة

- البلدية ضد الجونة

- الزمالك ضد بروكسي

- طلائع الجيش ضد بورفؤاد

- الإسماعيلي ضد نادي القناة

- سموحة ضد لافيينا

- فيوتشر ضد بترول أسيوط

- إنبي ضد النجوم

- سيراميكا كليوباترا ضد مكادي

- زد ضد الداخلية

ويشارك 18 فريقًا من الدوري الممتاز، وهي: الأهلى، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، المقاولون العرب، الاتحاد السكندرى، المصرى، سموحة، سيراميكا، فاركو، طلائع الجيش، الداخلية، إنبى، البنك الأهلى، الإسماعيلى، زد، الجونة، بلدية المحلة.

في حين تأهل من "القسم الثاني أ" أندية: بتروجت والقناة ومكادي والنجوم وجمهورية شبين وبترول أسيوط وأبو قير للأسمدة ولافيينا وبروكسي، بينما تأهل من دوري "القسم الثاني ب" أندية: الواسطي والترسانة والألومنيوم وبور فؤاد والنصر.

يذكر أن فريق الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، بعدما تغلّب على غريمه الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" معقل فريق النصر السعودي في المملكة العربية السعودية.