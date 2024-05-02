الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك والبنك الأهلى.. الليلة

استعدادات أمنية
استعدادات أمنية

أنهى  رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر المسابقة.

وشكلت  الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير ووصولهم للمدرجات، وتأمين طاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مباريات، وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفًا.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر في جدول الدوري برصيد 18 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفًا وتلقت شباكه 28 هدفًا.

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