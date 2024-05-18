وريث فريد الأطرش يقاضي نانسي عجرم بسبب أغنية "أنا وأنت وبس"

كشف فيصل فؤاد الأطرش، الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش، عبر ممثله القانوني الدكتور حسام لطفي، مقاضاة الفنانة نانسي عجرم، بسبب استخدام أغنية "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا"، بدون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية "ساسيرو"، أو الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين، باعتبارهما من يملكان الحقوق المالية في الأداء العلني والطبع والميكانيكي وإعادة النشر.

وقد كلف الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش، ممثله القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.