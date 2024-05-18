السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وريث فريد الأطرش يقاضي نانسي عجرم بسبب أغنية "أنا وأنت وبس"

ارشيفية
ارشيفية

كشف فيصل فؤاد الأطرش، الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش، عبر ممثله القانوني الدكتور حسام لطفي، مقاضاة الفنانة نانسي عجرم، بسبب استخدام أغنية "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا"، بدون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية "ساسيرو"، أو الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين، باعتبارهما من يملكان الحقوق المالية في الأداء العلني والطبع والميكانيكي وإعادة النشر.

وقد كلف الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش، ممثله القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة الحوادث حبس قتل نانسي عجرم

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