الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. القيادة المركزية تعلن التصدى لـ4 صواريخ وطائرة للحوثيين فى خليج عدن

صواريخ الحوثي
صواريخ الحوثي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها أسقطت صاروخين باليستيين مضادين للسفن في خليج عدن أطلقتهما مليشيات الحوثي في اليمن.

 

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان له عبر صفحتها على منصة إكس: "في الـ 24 ساعة الماضية، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن".

 

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن أحد الصواريخ المضادة السفن الباليستية أصاب سفينة الحاويات M/V Tavvishi، وهي سفينة حاويات تملكها وتديرها سويسرا وترفع العلم الليبيري. 

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