الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنوك اليوم الإثنين 10 يونيو 2024

سعر الدولار
سعر الدولار

مع قرب موعد عيد الأضحى المبارك يشغل بال آلاف المواطنين معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار وجود حالة من الاستقرار اليوم ببداية التعاملات الصباحية، مسجلا بالبنك المركزي نحو قيمة 47.45 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تحديث صادر من خلال مواقع البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 10 يونيو 2024

وترصد «الدستور» سعر الدولار في عدد من البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، طبق آخر تحديث صادر من خلال مواقع البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين خلال تعاملات اليوم في البنك المركزي، عند مبلغ 47.45 جنيه للشراء، 47.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، عند مبلغ 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، في بنك مصر نحو 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وصل  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية، اليوم عند 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مبلغ 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 9 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

سعر الدولار اليوم السبت 8-6-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار العملات في مصر اليوم 

أسعار العملات بالبنك المركزي المصري
متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين: 47.52 جنيه للشراء، وقيمة 47.66 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم: مبلغ 51.32 جنيه للشراء، و51.49 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين: مبلغ 60.45 جنيه للشراء، وقيمة 60.64 للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم الإثنين: 12.67 جنيه للشراء، ومبلغ 12.70 جنيه للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين: 154.93 جنيه للشراء، ومبلغ 155.44 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.
يشار إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة حول أسعار العملات اليوم الاثنين على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

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