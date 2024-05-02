الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"اللي أوله هات بيانات أخره سرقة حسابات".. ضبط متهم بالنصب على عملاء البنوك

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، لممارسته نشاط إجرامي تخصص في النصب والإحتيال على عملاء البنوك.

ولجأ المتهمون إلى حيلة من خلال الإتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

وأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وإرتكابه 6 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

الإدارة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة الاموال العامة الجريمة المنظمة نشاط إجرامى

مواد متعلقة

ضبط 34 متهمًا في حملة على مروجي المخدرات بالإسكندرية

سحب 1393 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

رفع 39 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة

تحرير 516 مخالفة عدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

مسجل خطر يروج 2 كيلو حشيش في الأقصر

اشتباكات مسلحة وحرق منازل.. القبض على 10 متهمين فى مشاجرة "أولاد عمرو" بقنا

القبض على 4 متهمين بحوزتهم كمية من المخدرات بالقاهرة

تنفيذ 700 حكم قضائى فى أسوان

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 إلى 1500 جنيه | عاجل

تحرك برلمانى عاجل لتوعية المواطنين بمخاطر الـ"دارك ويب"

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا