"اللي أوله هات بيانات أخره سرقة حسابات".. ضبط متهم بالنصب على عملاء البنوك

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، لممارسته نشاط إجرامي تخصص في النصب والإحتيال على عملاء البنوك.

ولجأ المتهمون إلى حيلة من خلال الإتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

وأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وإرتكابه 6 وقائع أخرى بذات الأسلوب.