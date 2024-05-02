تاجر سجائر يمزق لصين حاولا سرقته فى شبرا الخيمة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقبال جثتي عاطلَين- مقيماين بمحافظة القليوبية- وبهما جروح طعنية متفرقة.

بالفحص وإجراء التحريات، توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية، إلى اشتراك المتوفيين مع 3 عاطلين- لاثنين منهم معلومات جنائية- بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة بالإكراه.

كما توصلت الجهود إلى استدراج المتوفيين (تاجر سجائر ونجله، مقيمين بمحافظة الغربية، بزعم بيع سجائر لهما وسرقتهما وأن نجل التاجر المذكور وراء ارتكاب واقعة مقتلهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وتاجر السجائر ونجله، وبمواجهة نجل التاجر مصاب (برش خرطوش وكدمات بالرأس) قرر بقيام أفراد التشكيل باستدراجه ووالده بزعم بيع كمية من السجائر لهما وعقب وصولهما قاموا بتهديدهما بأسلحة نارية وبيضاء والاستيلاء منهما على (مبلغ مالى- هاتف محمول "خاص بوالده") ولدى مقاومته لهم، قام أحد المتوفيين بإطلاق عيار خرطوش تجاهه محدثًا إصابته والتعدى عليه بالضرب مُحدثًا إصابته، إلا أنه تمكن من استخلاص سكين من المتوفى الآخر وتعدى عليهما فأودى بحياتهما، وفر باقى عناصر التشكيل هاربين مُستقلين مركبة "توك توك" وبحوزتهم المبلغ المالى والهاتف المحمول المستولى عليهم، وأضاف نجل التاجر بتخلصه من السكين بإلقائها بالطريق العام.

بمواجهة أفراد التشكيل أيدوا ما سبق واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بارشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى، والهاتف المحمول المستولى عليه– بندقية خرطوش، وفردي خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار وسلاح أبيض المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه.