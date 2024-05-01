اشتباكات مسلحة وحرق منازل.. القبض على 10 متهمين فى مشاجرة "أولاد عمرو" بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 10 متهمين في واقعة إشعال النيران بـ3 منازل؛ بسبب خلافات بينهما في قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب مشاجرة في قرية أولاد عمرو بالأسلحة النارية وإشعال النيران في 3 منازل على خلفية الاشتباكات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتمكنت من السيطرة على الاشتباكات.

تحرر محضر بالواقعة، وتمت الإحالة للنيابة التي تولت التحقيقات.