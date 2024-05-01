الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 سيدات بإصابات مختلفة، اليوم الأربعاء، إثر تصادم دراجة بخارية مع توك توك بطريق قاي عزبة نصر قبل عزبة الأمراء بمركز إهناسيا ببني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية مع توك توك بطريق قاي عزبة نصر قبل عزبة الأمراء بمركز إهناسيا ببني سويف.

تم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

وعلى الفور انتقلت 4 من سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، لإجراء الفحوصات الطبية لهم.

مديرية أمن بنى سويف دراجة بخارية توك توك المستشفى سيارات الإسعاف

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