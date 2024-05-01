الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بسبب مبلغ مالي.. القبض علي متهمين بطعن عامل في القليوبية

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

نجحت  مباحث القليوبية في كشف غموض واقعة طعن عامل بمنطقة كفر شكر في محافظة القليوبية، حيث تبين أن متهمين اثنين أقدما على طعن المجني عليه إثر مشاجرة بسبب خلاف على مبلغ مالي.

وكشفت التحقيقات، أن أحد المتهمين أقدم على طعن المجني عليه، إثر مشاجرة بينهم للخلاف على مبلغ مالى كان المتهم اقترضه من أحدهما وعندما طالبه برد المبلغ نشبت بينهم مشاجرة قام المتهم الأول على إثرها بطعنه وفر هاربا بصحبة زميله.

كان مأمور مركز شرطة كفر شكر تلقى إشارة من مستشفى كفر شكر العام بوصول عامل مُصاب بجرح طعنى، وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وشخصين قام أحدهما بطعنه وفرا هاربين.

وفى أحد الأكمنة تم إلقاء القبض على المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.

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