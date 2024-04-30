الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حملة مكبرة لإزالة العشوائيات فى مدينة الشروق (صور)

رئيس جهاز الشروق
رئيس جهاز الشروق يقود الحملة

شن جهاز مدينة الشروق حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات والإشغالات والباعة الجائلين للحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة، وذلك بالاشتراك مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، وبمشاركة كافة الإدارات المختصة في الجهاز.

رئيس جهاز الشروق ونائبيه

وأشرف على تنفيذ تلك الحملة ميدانيًا المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، وبمشاركة العميد تامر عادل، رئيس قسم شرطة التعمير بالشروق، والتي استهدفت الأسواق التجارية بمركز خدمات المجاورة (د) الحى الثانى.

شرطة التعمير ومدير أمن جهاز الشروق

وتمكنت جهود تلك الحملة التي استهدفت المناطق المذكورة، من ضبط 12 محضرًا ضد المخالفين مع مصادرة البضائع وتسليمها لإحدى دار الأيتام مع التحفظ بمخازن الجهاز على سيارة نقل وتروسيكل لعرض البضائع بهدف ردع المخالفين.

مدير نظافة قطاع الغرب

كما نجحت جهود تلك الحملة في إخلاء أرصفة المشاة ومناطق الحركة داخل الأسواق نطاق الحملة للتيسير على المواطنين.

إزالة الإشغالات

وقال المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه لن يتم التهاون مع العشوائية داخل المدينة  مشددًا على ضرورة استكمال الحملات يوميًا لتحقيق الانضباط بداخل وخارج الأسواق بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق. 

شرطة التعمير

 

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يسرقون من المساكن.. ضبط أخطر عصابة في مدينة الشروق

شرطة التعمير المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق العميد تامر عادل قسم شرطة التعمير بالشروق المهندس أحمد مكى المهندس محمد شديد المهندس محمد صلاح

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