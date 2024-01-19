الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

يسرقون من المساكن.. ضبط أخطر عصابة في مدينة الشروق

المتهمين
المتهمين

توصلت ضباط مباحث الشروق بنطاق مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير الأمن إلى تشكيل عصابي تخصص في سرقات المساكن.

كان قد ورد إخطارا إلى اللواء عمرو إبراهيم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من العميد أحمد وجيه مفتش مباحث بدر والشروق، يفيد بتمكن المقدم أحمد عويس رئيس مباحث الشروق من  ضبط (عاطلين- لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة (هاتف محمول – 3 جهاز   لاب توب جهاز تابلت) من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الشروق.

 وبمواجهتهما أمام الرائد محمد عاشور معاون مباحث الشروق اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب  وتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بذات الأسلوب، وأقرا بارتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، بإرشادهما خرجت مأمورية قادها الرائد عمرو أشرف معاون المباحث وتم ضبط كافة المسروقات لدى عملائهما سئ النية (3 أشخاص).

ضباط مباحث الشروق اللواء أشرف الجندي سرقات المساكن اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة رئيس مباحث الشروق

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