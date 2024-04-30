الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بيع 9 محلات تجارية وصيدلية في مزاد علني بالشروق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق عقد جلسة مزاد علني في ديوان عام الجهاز لبيع محلات تجارية وصيدلية.

أوضح رئيس الجهاز أنه تم ترسية (10) محلات في كل من الأسواق التجارية المنفذة عن طريق الجهاز في مناطق (الإسكان الاجتماعي - الحي الثاني - الحي السابع - الحي الأول شرق - الخامسة عمارات - كمبوند جنة) بمساحات تبدأ من 13.5 متر مربع حتى 68 متر مربع، والتي ستساهم في توفير أنشطة (صيدلية / مخبز / سوبر ماركت / مطعم / كافيه / بيع أدوات صحية) بهدف تسهيل الوصول على السكان وجعل هذه الخدمات قريبة من أماكن إقامتهم.


وأضاف رئيس الجهاز بأن سعر المتر المربع للمحلات التجاريه تراوح بين (93 ألف جم) حتى (183ألف جم) وللصيدليه (190 ألف جم ) وبحصيلة إجمالية تتعدى (28 مليون جنيه) مشيرًا إلى أنه سيتم إستكمال خطة الطرح تباعًا لتشمل كافة أنحاء مدينة الشروق.

المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق المزاد العلني مدينة الشروق محلات تجارية الأسواق التجارية

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