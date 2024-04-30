الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط شحنة مخدرات بمليون جنيه في 4 محافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة، البحيرة، قنا، وأسوان، حملات موسعة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت الحملات عن ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزته 4 كيلو جرام لمخدر الهيروين، طبنجة، 2 ميزان حساس، وعنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة حوش، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، فرد محلى وعدد من الطلقات.

وتمكنت الجهود من ضبط عاطل - له معلومات جنائية - بدائرة مركز شرطة قنا، وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الشابو، الهيروين". ​

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين - لهما معلومات جنائية - بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش، 50 كيلو جرام لمخدر البانجو، كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين، عدد من الأقراص المخدرة، 2 دراجة نارية "بدون لوحات"- بندقية آلية، 3 فرد محلى وخزينة وعدد من الطلقات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريبًا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

المواد المخدرة الأسلحة النارية عاطل مخدر الهيروين مخدر الحشيش

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