زوجان يتزعمان عصابة للنصب على المواطنين في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات القبض على مستريح نصب على المواطنين بمحافظة الدقهلية.

ورد بلاغ لمركز شرطة محلة دمنة بمديرية أمن الدقهلية من 15 شخصًا، مقيمين بنطاق محافظة الدقهلية، بتضررهم من مالك مصنع ملابس، وزوجته، مقيمان بنطاق محافظة الدقهلية، لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل استثمارها في المصنع المُشار إليه مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهم لم يفوا بذلك.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.