الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لرئيس اتحاد عمال مصر بمناسبة عيد العمال

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لـ محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال، جاء بها:           

“بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال يـُسعدنى أن نبعث لشخصكم وأعضاء الاتحاد العام  لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات”.

txt

وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

“يُجسد الاحتفال بهذه المناسبة معانى الفخر والاعتزاز بقيمة العمل كركيزة جوهرية لدفع مسيرة الوطن نحو غد مشرق بالإنجازات ومُفعم بالآمال والطموحات فتحيةً لعمال مصر الأوفياء الذين وهبوا أنفسهم لأجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية". 

واختتم برقيته قائلا: “حفظ الله مصر وسدد على طريق الحق خطى أبنائها فى مختلف ميادين العمل والعطاء”.

وزير الداخلية وزير الداخلية محمود توفيق محمد جبران رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر عمال مصر عيد العمال

مواد متعلقة

حملة مكبرة لإزالة العشوائيات فى مدينة الشروق (صور)

بيع 9 محلات تجارية وصيدلية فى مزاد علنى بالشروق

سائق متهور يدهس مواطنًا فى التجمع

زوجان يتزعمان عصابة للنصب على المواطنين في الدقهلية

ضبط قضايا اتجار في العملات بـ18 مليون جنيه

القبض على عاملين بحوزتهما 10 بنادق خرطوش بالفيوم

ضبط شحنة مخدرات بمليون جنيه في 4 محافظات

إحباط بيع 31 طنًا من الدقيق المدعم بالسوق السوداء

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح على بعض المحافظات

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

قرار عاجل للنائب العام بشأن اختصاصات حماية حقوق المسنين

أول تحرك من الزمالك بعد خطاب المحكمة الدولية فى قضية باتشيكو

تجديد حبس المعتدى على نجلته جنسيا وحملها سفاحا فى القليوبية 15 يوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس