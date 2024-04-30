وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لرئيس اتحاد عمال مصر بمناسبة عيد العمال

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لـ محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال، جاء بها:

“بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال يـُسعدنى أن نبعث لشخصكم وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات”.

“يُجسد الاحتفال بهذه المناسبة معانى الفخر والاعتزاز بقيمة العمل كركيزة جوهرية لدفع مسيرة الوطن نحو غد مشرق بالإنجازات ومُفعم بالآمال والطموحات فتحيةً لعمال مصر الأوفياء الذين وهبوا أنفسهم لأجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية".

واختتم برقيته قائلا: “حفظ الله مصر وسدد على طريق الحق خطى أبنائها فى مختلف ميادين العمل والعطاء”.