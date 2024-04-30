وزير الداخلية يهنئ وزير العمل بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لـ حسن شحـاتة وزير العمل بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال جاء بها:

“بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال يـُسعدني وهيئة الشرطة، أن نُعرب لكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء عن أصدق التهانى وأطيب الأمنيات”.

“نحتفل فى كل عام بتلك المناسبة تأكيدًا على تقديرنا واعتزازنا بالدور الوطنى لعمال مصر الشرفاء ودورهم فى توطيد مقومات التقدم وركائز البناء فى كافة المجالات ويرسخون بسواعدهم ثوابت الإنطلاق لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصرى العظيم فى غدٍ مُفعم بالإنجازات”.