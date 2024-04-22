وزير الداخلية يهنئ القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان بذكرى تحرير سيناء

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

جاء في البرقية: يطيب لي وهيـئة الشـرطة بمناسـبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحريـر سيناء.. أن نبعث لسـيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد. إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى الخالدة.. نستلهم معانى سامية جسدتها بطولات التضحية والفداء لرجال قواتنا المسلحة فى ساحات الشرف والكرامة.. وتبعتها جولات النضال السياسى حتى تحقق النصر لوطننا الغالى. عاشت القوات المسلحة.. درعًا وسيفًا للوطن.. وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها.. وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

جاء بها: يطيب لى وهيئــة الشــــرطة بمناســـــبة الإحتفـــال بالذكرى الثانية والأربعين لتحريـر سـيناء.. أن نعرب لسـيادتكم والقادة والضباط وضبــاط الصف والصــناع العسكريون والجنـــود وزملاؤهم فى مأموريات حفظ السلام عن خالص الإعزاز والتقدير.. وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد. إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.. نتوجه للمولى جلت قدرته بالدعاء.. أن تظل مؤسستنا العسكرية.. رمزًا للتحدى والصمود والعطاء ذودًا عن الأرض والعرض.. ومهدًا للتضحية من أجل رفعة الوطن واستقلاله.. وكل عام وأنتم بخير.