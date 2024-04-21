الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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موعد إجازة الموظفين في عيد تحرير سيناء 2024 والإجازات الرسمية لنهاية العام

عيد تحرير سيناء
عيد تحرير سيناء

تحتفل مصر خلال أيام بعيد تحرير سيناء 2024، وهو ذكرى استرداد مصر آخر قطعة من أرضها وهي أرض طابا في 25 ابريل 1982 من الاحتلال الصهويني، ويعد عيد تحرير سيناء أجازة رسمية للعاملين في الدولة والقطاع الخاص، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد إجازة الموظفين في عيد تحرير سيناء 2024. 

موعد إجازة الموظفين في عيد تحرير سيناء 2024

يحصل الموظفون على أجازة رسمية في عيد تحرير سيناء يوم الخميس الموافق 25 ابريل، كما يحصل العاملون في القطاع على أجازة رسمية يوم الخميس المقبل الموافق 25  أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،  وفق إعلان وزير العمل حسن شحاتة.

وجاء قرار أجازة عيد تحرير سيناء 2024  في ضوء نص قرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن: " أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء."

موعد إجازة عيد تحرير سيناء والإجازات الرسمية 2024 المتبقية هذا العام

الوزراء: 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

ما هي الاجازات الرسميه لعام 2024؟

الخميس ٢٥ أبريل: عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)

الأربعاء ٠١ مايو: عيد العمال

الإثنين ٠٦ مايو: عيد شم النسيم

الأحد ١٦ يونيو: وقفة عيد الأضحى

الإثنين ١٧ يونيو - الخميس ٢٠ يونيو: عيد الأضحى المبارك

الأحد ٣٠ يونيو: ثورة ٣٠ يونيو

الإثنين ٠٨ يوليو: بمناسبة رأس السنة الهجرية

الثلاثاء ٢٣ يوليو: عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

الإثنين ١٦ سبتمبر: المولد النبوي الشريف

الأحد ٠٦ أكتوبر: عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

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استعد.. موعد احتفال عيد شم النسيم 2024

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موعد شم النسيم 2024 في مصر والإجازات المتبقية خلال 2024

تحرير سيناء عيد تحرير سيناء عيد العمال عيد شم النسيم وقفة عيد الاضحى عيد الأضحى

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